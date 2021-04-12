25架共機今闖我西南防空識別區 殲16出海數量創新高

侵入我防空識別區的共機架次今天再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入我西南防空識別區，其中有14架次新銳殲-16戰機分兩批闖入，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。

國防部今天公布中共解放軍活動動態，包運-8反潛機2架次、空警-500機1架次、殲-10機4架次、殲-16機14架次、轟-6K機4架次，今天闖進西南防空識別區。

其中14架次殲-16機，是分兩批，以8架、6架編隊方式，進入我防空識別區，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。空軍司令部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。