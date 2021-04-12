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25架共機今闖我西南防空識別區 殲16出海數量創新高

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
今天闖入我西南防空識別區的共機，其中有14架次新銳殲-16戰機（如圖、同型機）分兩批闖入，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。圖/國防部
今天闖入我西南防空識別區的共機，其中有14架次新銳殲-16戰機（如圖、同型機）分兩批闖入，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。圖/國防部

侵入我防空識別區的共機架次今天再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入我西南防空識別區，其中有14架次新銳殲-16戰機分兩批闖入，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。

國防部今天公布中共解放軍活動動態，包運-8反潛機2架次、空警-500機1架次、殲-10機4架次、殲-16機14架次、轟-6K機4架次，今天闖進西南防空識別區。

其中14架次殲-16機，是分兩批，以8架、6架編隊方式，進入我防空識別區，是國防部公布共機擾我空防紀錄以來，同型機最高架次紀錄。空軍司令部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

面對共機在西南空域不斷挑釁，國防部、海洋委員會官員近日公開表示在台海空域對共機設有「監視區」、「警告區」與「摧毀區」，並將24浬鄰接區空域推前，訂出絕不讓共機趨近距本島30浬空域的反應「紅線」。官員證實，這是因應我防空武器裝備效能與共機動態，新制訂的戰備規定。而所謂「摧毀區」範圍，仍為12浬領空。今天共機出海數量雖多，但都在西南防空識別區邊緣，未趨近本島。

侵入我防空識別區的共機架次今天再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入我西南防空識別區。圖/空軍司令部
侵入我防空識別區的共機架次今天再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入我西南防空識別區。圖/空軍司令部

國防部 空軍 解放軍

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