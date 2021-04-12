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憲兵調用兵力北上為李登輝守墓？憲兵指揮官否認

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部近日調整台南、屏東、台東及金馬澎三離島的憲兵隊兵力編制，調用兵力北上，在台北市負責國防部警衛的229營增編一個專業連，強化中樞防務。圖為示意。圖／憲兵指揮部臉書粉絲專頁
憲兵指揮部近日調整台南、屏東、台東及金馬澎三離島的憲兵隊兵力編制，調用兵力北上，在台北市負責國防部警衛的229營增編一個專業連，強化中樞防務。圖為示意。圖／憲兵指揮部臉書粉絲專頁

憲兵指揮部近日調整台南、屏東、台東及金馬澎三離島的憲兵隊兵力編制，調用兵力北上，在台北市負責國防部警衛的229營增編一個專業連，強化中樞防務，地方征屬間傳稱此連兵力是為投入汐止五指山李登輝陵寢安全維護。但憲兵指揮部指揮官黃金財、政戰主任余熙明與後備指揮部今日均否認此事，表示將向官兵與征屬妥善說明官兵調職原因。

駐防台北市的憲兵202指揮部，轄下5個營，是憲兵目前現役僅存的5個警衛戰備營編制。憲兵332營負責官邸勤務、211營負責總統府警衛、229營負責國防部警衛、239營為台北市內憲兵裝甲部隊、228營則為憲兵砲兵單位，拱衛中樞。

據了解，憲指部近期整併台南、屏東、台東及金馬澎三離島的憲兵隊兵力，在229營原有三個連兵力外，再增編一個專業連，成為四個連。如澎湖憲兵隊原編制有48名官兵，現在憲兵指揮部一口氣裁編成28員，而把裁編下來的20名官兵，全數調到駐地在台北的憲兵指揮部229營。

有當地征屬不滿子弟被調離駐地，串連擬向立委陳情，指當初子弟投入軍旅當憲兵，是因為軍方在招募時承諾在本地服役。同時宣稱此次調兵北上，是為到五指山支援看守前總統李登輝的墳墓。

但黃金財今天否認此事，他說，因為各地憲兵隊任務輕重不一，因此加以調整，北上投入戰訓任務，強化中樞防務，沒有支援前總統陵寢任務這件事；憲兵司令部政戰主任余熙明也否認，表示將要求各憲兵隊長向官兵與征屬妥善說明調職原因。

業務前總統李登輝陵寢所在五指山軍墓的後備指揮部也否此事，指五指山軍墓辦公室腹地狹小，無法再容納一個連的兵力，否認有憲兵連要支援五指山軍墓管理的規劃。

為配合李前總統安葬於五指山軍人公墓。後備指揮部所屬的軍墓組，負責五指山與新店空軍烈士公墓，總員額由27人，恢復為精粹案之前的42人，主官也由中校升為上校。而墓園除接近軍墓組辦公大樓與保全崗哨外，後備指揮部也在墓區上下通道新設置監視系統；汐止分局也已在當地置巡邏箱，警戒堪稱森嚴。

憲兵 李登輝 北市

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