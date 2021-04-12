美售我肩射剌針貴交裝又慢？陸軍：爭取議價 113年交裝

美同意輸出肩射式剌針飛彈給我國海、陸軍，目前卻始終在作業階段，且價格奇高。陸軍司令部表示，今（110）年此案將進入「首期款支付」、「合約議定」及「裝備產製備料」等先期整備作業。陸軍會努力爭取批量議價，希望能在規劃於民國113年交裝。

陸軍在108年度起，委託海軍共同建案採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈；國防部110年度預算案陸軍司令部第5目「一般裝備」項下「人攜式短程防空飛彈」編列4億2079萬3千元；全案陸軍計需72億6528萬7千元，執行期程108至114年。

但立法院認為，此案為海軍統建案，陸軍、海軍分別與美方簽訂發價書，致首期生效款重複編列，適法與否應予說明；而若二單位使用同一期間的生產線及計價成本，則加計陸軍所需後，美方整體生產成本應可下降，兩軍皆有議約降價的空間。

陸軍司令部表示，籌購人攜式短程防空飛彈，可提升陸軍野戰防空戰備能量，發揮部隊整體戰力，目前已進入裝備議約階段。110年進入「首期款支付」、「合約議定」及「裝備產製備料等先期整備作業。

陸軍令部表示，陸軍於108-114年編列新台幣72億6528萬7千元向美籌購人攜式短程防空飛彈系統及附屬裝備，發價書於109年3月10日與美軍完成簽署，決標公告金額為2億1071萬908美元，折合新台幣約64億9857萬4828元，規劃於113年交裝。

陸軍司令部表示，此案原由海軍統建執行，但因陸、海軍需求項量、交運期程均不同，依美國防安合局作業程序，須以新案號知會美國國會審議，因此另行編製陸軍發價書送審；另外，首期款為發價書生效要件，包含專案管理費用、議約準備金、廠商產製裝備及備料預付款等，皆以陸軍採購裝備品項與數量的總額核算，沒有與海軍重複編列問題。

陸軍司令部表示，後續陸軍將配合海軍統籌，透過AIT、駐美軍事代表團及陸美會議等管道與時機，爭取批量議價，以維我方權益。並透過定期華美會議、專案管理會議、台美各項研討會議等相關機制，持續掌握美方議約作業及裝備產製進度，確保如期、如質獲裝。