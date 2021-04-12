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「國軍地面部隊C4ISR系統」結合戰鬥個裝 7月戰測　

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍委託中科院研發「國軍地面部隊C4ISR系統」，裝備結合中科院自力研製的自動化指管軟體與數位化戰鬥個裝，將在今年7至9月執行作戰測評。圖為示意圖，本報資料照
陸軍委託中科院研發「國軍地面部隊C4ISR系統」，裝備結合中科院自力研製的自動化指管軟體與數位化戰鬥個裝，將在今年7至9月執行作戰測評。圖為示意圖，本報資料照

地面版的國軍「寰網」戰管系統即將於今年下旬展開作戰測評。陸軍委託中科院研發「國軍地面部隊C4ISR系統」，裝備結合中科院自力研製的自動化指管軟體與數位化戰鬥個裝，將在今年7至9月執行作戰測評。

陸軍司令部說，國軍地面部隊因作戰區以下尚未建置數位化指管系統影響整體戰力發揮，因此亟需建置數位化指管系統，藉此獲得指管互通與情資共享等能力，以利作戰區含以下部隊各級部隊指揮官，即時掌握敵情、快速決策及精準用兵，大幅縮短決策時間，強化聯戰效能。

陸軍司令部表示，「國軍地面部隊C4ISR系統-先導生產階段」，是地面部隊的戰力倍增器，除可整合運用海、空情資及戰場情報形成共同作戰圖像外，也可透過複式多元的通資手段，有效傳遞各層級地面部隊作戰指管及情傳作業，提升三軍聯合作戰效能。

陸司令部說，此案區分系統整合、指管軟體開發及作戰測評等三個驗測階段，每一階段驗測合格後，才能執行下一階段工項。民國104年完成「國軍地面部隊C4ISR系統-先導生產段」建案作業，於民國105至110年執行，民國109年全項系統已依委製協議書規劃期程，分批次完成裝備解繳及文件遞交，另「初期作戰測評」規劃於民國110年1至6月執行教育訓練，7至9月執行作戰測評。

國防部表示，在「國防自主」政策指導下，陸軍藉掌握軍民通用科技發展，運用新式科技能量，並肆應敵情威脅，陸軍積極推動國防自主，結合中科院自力研製自動化指管軟體與數位化戰鬥個裝等裝備，納入專案內進行驗證及運用，期能厚植國防自研自製的能量，帶動國防產業升級，確保國防自主優勢。

國軍 陸軍 中科院

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