國防部異域迎英靈行動 首頒「雲南反共救國軍紀念章」

泰國「美斯樂」至今仍有流落異域的「孤軍」後裔待援，且有多處當年「中華民國雲南反共救國軍」墓園殘破。國防部日前透過外交管道，在泰頒發「雲南反共救國軍紀念章」。同時表示，在評估疫情狀況及不涉及外交、政治因素影響下，將規劃由退役將領及立法委員等人前往泰北迎靈返國，讓「孤軍」入祀忠烈祠。

為表彰民國38年後，參與「雲南反共救國軍」為國犧牲奉獻的國軍官兵，國防部今年特製頒中華民國「雲南反共救國軍紀念章」，日前配合泰北義民文史館春祭大典等時機，由我國駐泰國軍協組人員協助頒發紀念章，表達中華民國政府對這群捍衛國家尊嚴，堅持愛國情操的英勇戰士們，致上最崇高的敬意。頒給對象包括雲南反共救國軍的官、士、兵，或其直系遺族。

國防部表示，我國駐泰國軍協組組長王中校，4月8日參加泰北義民文史館春祭大典，向先烈忠靈表達緬懷與崇敬之意，並於典禮後，逐一頒給美斯樂地區，已領取戰士授田證的長輩及家屬代表紀念章；隔日，前往熱水塘村頒發紀念章；另孟安村當地因疫情嚴峻、禁止聚會，轉由泰北義民文史館王主委協助發放。

推動這項紀念活動的國民黨立委吳斯懷今天在臉書以「魂歸異域，氣壯山河、忠貞愛國，英烈千秋」貼文指出，他去（2020）年10月獲悉泰北孤軍墓園重建、忠烈祠整修及僑校師資等問題，在外交國防委員會及總質詢期間，質詢行政院長、國防部、外交部、退輔會、僑委會等相關部會，為泰北孤軍請命、極力爭取希望政府能研擬相關補助計畫及經費，獲得協助。

吳斯懷表示，駐泰代表處軍協組人員，已於2020年11月18-21日會同泰北孤軍相關協會等代表，針對泰北「義民文化中心」、「孤軍墓園」、「英烈祠」等修繕項目，完成現地會勘。並建議國防部比照「對日抗戰」、「八八水災救災」、「國家口罩隊」紀念章模式，研擬製作「中華民國雲南反共救國軍紀念章」紀念章，以表彰他們的英勇精神。國防部已於2021年3月上旬已完成300枚，以外交郵袋方式送至泰國軍協組。並於4月8日由軍協組組長代表國防部親頒給這些老英雄，表達中華民國政府對這群捍衛國家尊嚴，堅持愛國情操的英勇戰士們，致上最崇高的敬意。

吳斯懷同時表示，僑委會於2020年12月下旬補助泰北帕黨村「培英中學」多功能教學大樓整建經費1萬美元（30萬台幣）；並於2021年1月補助泰北僑校課桌椅9萬5千美元（2百85萬台幣），可購置2104套桌椅。