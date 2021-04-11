海軍新兩棲船塢運輸艦取名玉山軍艦 海軍司令部說緣由

海軍新型兩棲船塢運輸艦月前舉行豎桅典禮，繼確認舷號1401後，海軍命名為「玉山軍艦」，十三日將舉行下水儀式，屆時邀請蔡英文總統南下高雄主持。海軍司令部表示，新艦取名玉山，玉山為台灣百岳之首，象徵海軍不畏險阻，攀越高峰、追求卓越。而我早有山字型艦命名，玉山軍艦與中共海軍艦艇命名無關。

由台船興建的海軍「新型兩棲船塢運輸艦」是依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰丶人員運輸丶物資運補丶災害防救及人道救援等任務。載台現已接近完工，海劍二防空飛彈發射架、76砲座已裝妥，下水後將陸續艤裝武器系統。據了解，海軍已為下水典禮預演一次，明（12）日將全兵力預演，13日正式舉行典禮。艦艏舷側為儀式特別漆上「玉山軍艦」艦名。

海軍快速人員運輸艦過去以單字「山」名命名。 如：天山、玉山、壽山等，有名的或是有紀念性的艦名會重複使用。而「玉山艦」曾為1965年海軍131艦隊的快速運輸艦（PF-32)。而中國大陸共軍也有舷號944的玉山號登陸艦。

海軍司令部今天表示，海軍新型兩棲艦依據「海軍艦艇命名及編號作業規定」，以台灣百岳或勵志名言命名，編號14為首，以4位數編列。經評選以「玉山軍艦」命名。

海軍司令部說，此次命名以台灣群山為主，玉山為台灣百岳之首，象徵海軍不畏險阻，攀越高峰、追求卓越的精神，也代表此艦搭載陸戰隊及兩棲舟車，克服萬丈深淵，航渡重重險阻，永遠站在保家衛國第一線，有堅定捍衛海疆之意涵，而我早有山字型艦命名，玉山軍艦與中共海軍艦艇命名無關。