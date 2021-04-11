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美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
美國海軍公布柏克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）4月4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦遼寧號的照片。該艦長甚至將脚翹起。
但此圖不久疑陸續遭美軍自行删除，但截至記者發稿為止，仍有部分美海軍可搜獲此照（https://www.navy.mil/Resources/Photo-Gallery/igphoto/2002618039/fbclid/IwAR21o27dz07GSvEWDq6tqX94upoDyOSow0QBOS2wRUBEYyRrB3zrbA_QLMs/）
前海軍新江艦長呂禮詩解讀照片表示，美艦艦長和副長一起目視監控距離不到4000碼的解放軍「遼寧號」航空母艦。
呂禮詩解讀表示，照片中的CO是艦長，當然能在駕駛台大搖大擺的坐著翹著腳的、也就只有艦長；旁邊則是副艦長。
他指出，中國「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）平台3日凌晨在微博發文，船舶自動識別系統（AIS）顯示馬斯廷艦出現在東海長江口海域，「針對性明顯」；這更是間接的說明了，原來美軍更早偵獲遼寧號編隊的動態，早已派遣馬斯廷號一路併航監控，從東海穿越宮古水道、向東進入菲律賓海。
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