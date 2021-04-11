美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑遭删

美國海軍一度公布柏克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）4月4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦遼寧號的照片。該艦長甚至將脚翹起。但此圖不久疑遭美方自行删除。

前海軍新江艦長呂禮詩解讀照片表示，美艦艦長和副長一起目視監控距離不到4000碼的解放軍「遼寧號」航空母艦。

呂禮詩解讀表示，照片中的CO是艦長，當然能在駕駛台大搖大擺的坐著翹著腳的、也就只有艦長；旁邊則是副艦長。

他指出，中國「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）平台3日凌晨在微博發文，船舶自動識別系統（AIS）顯示馬斯廷艦出現在東海長江口海域，「針對性明顯」；這更是間接的說明了，原來美軍更早偵獲遼寧號編隊的動態，早已派遣馬斯廷號一路併航監控，從東海穿越宮古水道、向東進入菲律賓海。