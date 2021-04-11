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國防部首證實 本島三大地下指揮所 層峰備援指揮中心

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍北部某地下指揮所外觀。圖／取自Google Earth
國軍北部某地下指揮所外觀。圖／取自Google Earth

國軍「重慶14號」地下指揮所首度有限解密。國防部首度說明指揮所用途，本島三座地下指揮所，除平時執行作戰指揮任務、天災時為防災緊急應變中心及戰時作戰區作戰中心外，亦為層峰備援進駐的指揮中心。

國防部為爭取預算解凍而向立法院提報的公開資料表示，重慶14號工程專案執行期程自民國98年1月至107及108年興建完成，共計編列69億2124萬5000元，保固二年，於109年起簽訂委製協議書，由中科院負責，全壽期50年，維持作戰區指揮所各系統運作。

國防部說，民國110年六、八、十軍團作戰區地下指揮所，包括龍山營區、崑崙營區與泰山營區；而後續維護專案共1963萬7000元，以維持龍山、及泰山營區地下指揮所各作戰附屬設施系統維護保養及損壞維修。

國防部表示，三座地下指揮所，平時執行作戰指揮任務、天災時為防災緊急應變中心及戰時作戰區作戰中心，亦為層峰備援進駐的指揮中心，為各作戰區中心樞紐，極為重要。

國防部 立法院 國軍

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