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國防部：軍備局高雄205廠111年3月展開搬遷作業

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局205廠是國軍輕兵器彈藥生產重鎮。圖／軍聞社
國防部軍備局205廠是國軍輕兵器彈藥生產重鎮。圖／軍聞社

國防部表示，位於高雄市小港區精華地帶、生產各式輕兵器彈藥的國防部軍備局205廠，將於民國111年3月展開搬遷作業。

由於205廠肩負國軍輕兵器彈藥生產任務，同時也接單美方彈藥生產訂單，廠區因應高雄市府要求，將搬遷到大樹廠區，但過程是否影響彈藥生產，進而影響國軍戰備，受到關注。

國防部表示，鑑於國防預算有限，為因應第205廠於111-112年遷廠，部隊庫儲彈藥存量無虞，陸軍自107年起已檢討相關彈藥存量及後續彈藥射訓需求，逐年編列預算辦理籌補，迄110年底解繳後，庫儲彈藥存量可滿足3-5年部隊訓練需求。

而為確保111-112年需求彈藥製供，國防部已請第二0五廠自109年起啟動提前備料及產製作業，並將產製進度納入專案週報實施管制，以利籌補彈藥如期、如質製供。

國防部透露，205廠在111年，仍規劃執行「30公厘機砲練習彈」等12項籌補作業，所需預算計3億7255萬元。該廠均已啟動計畫性備料，並於109年9月起陸動生產作業，可於111年3月搬遷作業前完成產製，滿足年度國軍部隊戰演訓需求。

國防部 國軍 高雄市

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