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美售台M1A2新戰車還沒到 陸軍今年展開M60A3戰車大翻修

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍M60A3戰車。聯合報系資料照片
陸軍M60A3戰車。聯合報系資料照片

陸軍司令部表示，戰車部隊是陸上作戰的決勝兵種，已規劃未來戰車須以重型MIA2T戰車、中型M60A3及CM11等車型為主，採「平衡配置、重點部署」方式，部署於本、外島的作戰地區。而今年陸軍將持續翻修M60A3戰車，部分零件採自製方式，節約籌補新品預算金額。

民進黨立委蔡適應提案表示，陸軍M60A3與CMl1兩款主戰車妥善率不佳，導致後勤負擔加重。因此針對國防部陸軍司令部第5目「一般裝備」項下「採購及外購軍品作業費」中「業務費」預算編列249萬5千元，凍結200萬，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

陸軍司令部表示，戰車部隊是陸上作戰的決勝兵種，具高度機動力、強大火力、裝甲防護力、靈活通信及彈性編組等特性，運用於決戰或擴張戰果時機，是當前聯合國土防衛作戰敵致勝的關鍵戰力。

陸軍司令部表示，為肆應敵情發展、維持基本戰力並達成作戰任務，陸軍戰車籌建規劃，現以「適量軍購、局部性能構改及國防自主研製」等併行方式，籌補新式武器裝備，加速汰換老舊屆壽裝備，以降低操作危安因素，滿足作戰實需。

陸軍司令部表示說，陸軍將依防衛作戰主、次要任務及本島、外島地區作戰環境，全般考量裝備性能、限制、妥善狀況及後勤維保支援能量等因素，已規劃未來戰車須以重型MIA2T戰車、中型M60A3及CM11等車型為主，採「平衡配置、重點部署」方式，部署於本、外島的作戰地區，達成台澎防衛作戰任務。

陸軍司令部同時表示，陸軍「以修代購」，109年各基地廠執行總成翻修及零件自製計CM11戰車「變速箱」等985項3萬357件，今（110）年將持續執行M60A3戰車「引擎等859項2萬9322件翻修及自製作業，節約籌補新品預算金額。

陸軍 國防部 蔡適應

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