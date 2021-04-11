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陸軍聯兵營旋翼無人機還是採購中科院產品 原因曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院研發的旋翼型魔眼無人載具曾在2013年台北航太展亮相。圖／國防部提供
中科院研發的旋翼型魔眼無人載具曾在2013年台北航太展亮相。圖／國防部提供

陸軍司令部表示，陸軍23個聯兵營監偵排無人飛行載具(UAV)組，陸軍將採用中科院所研發「旋翼型、續航力可達60分鐘以上、遙控距離達30公里、可介接國軍指管系統指揮鏈路」的新機，規劃於民國111年第一季首批交裝。

陸軍司令部表示，陸軍聯兵營自民國109年6月全面編成後，現無人飛行載具(UAV)組有編無裝，需速缺裝補實。

陸軍司令部說，現國內無人機發展成熟，規劃採購載具由現貨市場取得，而經產能評估，認為中科院已有成熟技術整合相關裝備，而無人機裝備獲裝後由中科院提供2年保固，可支援單位裝備保養，並納後勤維保修護能量籌建。

陸軍司令部表示，「戰術型近程無人飛行載具」針對登陸上岸與岸陸地區之敵實施監偵，獲取即時戰場情資；另聯合兵種營朝數位化、立體化、機械化的方向發展，因此陸軍汲取過去銳鳶無人機使用經驗及參考國內外無人機功性能，規劃採旋翼型、續航力可達60分鐘以上、遙控距離達30公里以上等功能，規劃建置符合陸軍需求的規格，以滿足部隊作戰及偵蒐需求。

陸軍司令部說，中科院現已完成原型機執行各項測試，並可介接國軍指管系統指揮鏈路，維保將採軍商維併行方式執行，以確保裝備妥善。中科院已規劃於民國110年第4季配合國軍指管系統實施介接測試及後續全功能產品驗測，以利民國111年第一季首批交裝。

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