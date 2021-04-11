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陸軍司令部首公布：蜂眼導勁弩 今年7到9月實彈驗證
陸軍以「獵隼計畫」為名，編列143億餘元預算分年向中科院採購「新型野戰防空武器系統」，陸軍司令部首度公開說明，這項系統是以陸軍現役「蜂眼專案」雷達與「勁弩專案」火力單元次系統飛彈所組成，目前仍在進行資格作戰測評，預定今年7到9月執行全系統實彈試射。
中科院以「勁弩」專案為名，研發出以40公釐機砲與劍二陸射型飛彈（左）搭配的近程防空系統，但陸軍「獵隼專案」僅採購劍二防空飛彈，未採用機砲系統。而陸軍的「獵隼計畫」採購「新型野戰防空武器系統」，內容包括246枚陸射天劍二型防空飛彈，預劃優先汰換八軍團（南台灣）所使用老舊檞樹飛彈系統，原預定今（110）年開始撥交，但系統至今仍在進行戰術測試。
陸軍司令部表示，「新型野戰防空武器系統」的「資格作戰測評計畫」，管制於109年10月至110年9月執行資格作戰測評。全案資格作戰測評區分「運彈車」及「全系統整合」等2階段實施。第1階段已於109年11月實施運彈車教育訓練、12月驗測運彈車鐵運、陸運等測評項目。第1階段「運彈車」測評已於10年12月11日執行完畢，測試結果均符合計畫要求標準。
陸軍司令部進一步表示，第2階段則於今年6月實施全系統教育訓練、7-9月執行全系統包含實彈射擊測評驗證。
陸軍司令部說，「新型野戰防空武器系統」包含陸軍現役「蜂眼專案」雷達、接管次系統及通過初期作戰測評的「勁弩專案」飛彈等火力單元次系統、運彈車等裝備，現階段主為執行系統整合驗證。
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