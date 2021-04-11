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對美採購岸置魚叉 海軍兵棋系統新增精準武器射擊參數

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美售我「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特
美售我「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特

國軍「漢光37號演習」兵棋推演將於4月23至30日實施，國防部證實，今年度兵推使用的聯合對抗戰術模擬器系統，將因應對美採購長程精準打擊武器，增列相關預算，在相關兵棋系統中新增精準武器射擊參數。

國防部110年度預算案中，海軍辦理各項操演、參數研討、作需模擬及各項演訓任務等所需物品預算，較109年增加39萬8000元。

海軍司令部表示，相關預算以辦理電腦兵棋，包括海練一號、海練四號及聯合對抗戰術模擬器（JCATS）等簽證與推展合成化模擬戰場相關訓練作業所需的耗材。

海軍司令部說，而110年度新增精準武器射擊參數研討暨任務推演、海強操演防衛兵力參數修正及海鯊操演兵棋推演等訓練任務，同時並辦理電腦兵棋系統周邊設備汰換，因此110年度編列69萬8000元，較109年度增列39萬8000元。

海軍對美採購300枚魚叉岸置飛彈及相關射系統，傳系統有對岸置目標打擊能力。

海軍 抗戰 國防部

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