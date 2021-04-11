陸戰新式突擊艇戰力卡關 海軍坦承兩項登船工具驗不過

海軍司令部為強化海上反恐戰力，陸續完成特種作戰突擊艇、熱像儀與各艇通訊指管系統點驗，但各艇所需的登船突擊工具，卻一直未按時完成驗收。海軍司令部首度坦承，廠商交了第一套，其中突撃升降機及拋繩槍等2項經驗測就不合格，已發文向國防部說明。

對此，海軍司令部今天發出新聞稿表示，海軍各項建案均依作戰需求、政府採購法等相關規定執行，並按合約所訂定的裝備性能符合海軍需求，完全依法依約嚴謹驗收。

媒體報導，海軍陸戰隊去年7月辦理突擊艇登船工具組採購招標，當時由一家與軍方屢屢發生違約糾紛，又有行賄軍方官員判決前科的公司得標，當時軍方信誓旦旦採購程序沒有問題，軍方要求廠商依約11月交貨，由於得標廠商非原廠代理，交貨後驗收未過，直到現在仍然多次無法通過驗收，影響陸戰隊突擊艇成軍戰備時程。

海軍司令部在向立法院預算解凍報告中指出，突擊艇登船工具109年7月18日簽約，109年原計畫完成登船工具組1組交貨；110年計畫完成登船工具組8組交貨；111年計畫完成登船工具組9組交貨。

但海軍司令部披露，第1批登船工具於109年11月30日向國防採購室報請驗收時，於110年1月4日完成第1批裝備目視驗收，但在1月8日實施性能測試時發現突撃升降機及拋繩槍等2項不合格，已於1月15日發文至國防部憑辦。