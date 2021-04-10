空軍殉職飛官羅尚樺公祭 蔡英文：尚樺，任務結束了

空軍少校羅尚樺於上個月22日駕駛F-5E戰機訓練時，疑空中擦撞墜海於屏東旭海不幸殉職，今天舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令。蔡感謝羅的犧牲奉獻，並以三軍統帥身份下達指示：「尚樺，你的任務結束了」。

空軍司令部今天上午於台東志航基地為羅尚樺舉行告別式和追晉儀式，蔡英文並在國防部長邱國正陪同下到場頒發褒揚令，並向羅尚樺獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。

蔡英文致詞時表示，羅尚樺在執行訓練任務時因公殉職，這是國軍的損失，也是國家的損失，全體國人都感到萬分不捨。今天代表國人前來追思，向他致上最高敬意，感謝他為國盡忠、犧牲奉獻。

她指出，國家安全必須要有國軍守護，各位弟兄姊妹務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅是為了保衛國家，也是代替羅尚樺守護家人，這也是懷念他最好的方法。

蔡英文表示，感謝羅尚樺加入國軍，保護這片大家深愛的土地，「尚樺，你的任務結束了。謝謝你。」另外也特別要求國防部從優撫恤尚樺的家人。

告別式由空軍司令熊厚基上將主持追晉儀式、追頒勳章，並帶領4位覆旗官主持慰靈禮暨國旗覆棺儀式，為羅尚樺靈柩覆蓋國旗。播放追思影片時，昔日袍澤與家屬在影片中的思念，讓在場許多人紅了眼眶。

空軍更派出4架F-5E／F老虎戰機以「追悼隊形」通過基地上空，象徵烈士的3號機單機脫離、垂直升空，代表任務完成。同時向羅尚樺少校致敬。