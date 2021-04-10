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飛官公祭二隻鴿子出現會場 同袍：冠甍、尚樺飛回來看大家

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
空軍司令部今天在台東志航基地舉辦殉職飛官羅尚樺公祭典禮。記者尤聰光/攝影
空軍司令部今天在台東志航基地舉辦殉職飛官羅尚樺公祭典禮。記者尤聰光/攝影

空軍司令部今天在台東志航基地舉辦殉職飛官羅尚樺公祭典禮。特別是過程中2隻鴿子出現會場內。同袍：「冠甍、尚樺回來看大家！」。

「鴿子又出現了！」羅尚樺一名同袍說，這是巧合嗎？去年朱冠甍公祭出現白鴿，這次又出現鴿子，而且還是2隻，他個人認為是冠甍、尚樺飛回來看大家最後一面，就像他們一樣守護著和平，守護大家。

空軍司令部今天上午9點於台東志航基地為殉職飛官羅尚樺舉行告別式和追晉儀式，總統蔡英文並在國防部長邱國正陪同下到場頒發褒揚令，並向羅獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。

不過，就在公祭前30分鐘，2隻鴿子突然飛進會場內，多次來回飛停在棚內鋼架上，並不斷往下注視，不少參與告別式的同袍，也都看到這2隻鴿子停留機棚內。

2隻鴿子出現公祭會場內。同袍：「冠甍、尚樺回來看大家！」。記者尤聰光/攝影
2隻鴿子出現公祭會場內。同袍：「冠甍、尚樺回來看大家！」。記者尤聰光/攝影

台東志航基地 空軍 告別式

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