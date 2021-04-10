殉職飛官羅尚樺 空軍今辦公祭典禮蔡英文頒贈褒揚令

空軍司令部今天上午9點於台東志航基地舉行殉職飛官羅尚樺烈士公祭典禮，總統蔡英文出席頒贈褒揚令及慰問遺眷。軍方也安排憲兵執行「發矧槍（鳴槍）」及4架F5型戰機編隊飛行，向羅烈士致上最崇高的敬意。

空軍表示，4架F-5E／F戰機以「追悼隊形」通過基地上空，象徵烈士的3號機單機脫離、垂直升空，代表任務完成。同時向羅尚樺少校致敬。另羅尚樺遺體火化後將送返新店碧潭空軍烈士公墓。

軍方安排憲兵執行「發矧槍（鳴槍）」向羅烈士致上最崇高的敬意。記者尤聰光／攝影

F-5E飛官羅尚樺上午公祭 追晉空軍少校

【中央社 /台東縣10日電】

空軍志航基地2架F-5E戰機3月22日在屏東旭海上空擦撞墜海，造成1殉職1失蹤，殉職的中尉羅尚樺今天舉行公祭，將追晉空軍少校。

空軍司令部今天上午於空軍台東志航基地舉行羅尚樺烈士公祭典禮，總統蔡英文將親臨頒發羅尚樺褒揚令和旌忠狀，並慰問遺眷；隨後由空軍司令熊厚基代表蔡總統頒授羅尚樺忠勇勳章並追晉空軍少校。

公祭典禮結束後進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），並由4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向羅尚樺致上最崇高的敬意及追思，羅尚樺忠骸將安厝於花蓮軍人忠烈祠，以告慰英靈。

3月22日空軍台東志航基地2架F-5E戰機在屏東旭海上空實施4架編隊訓練時，2號機和4號機發生撞擊，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉潘穎諄失蹤。