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雙基雷達車曝光 國防部：没有美方關切、部長震怒
海軍投稿軍媒，國造號稱可偵測匿蹤戰機的「雙基雷達車」進駐澎湖曝光，這則軍聞隨即遭下架。國防部今天表示，確曾下架軍媒「不適宜」的網路新聞內容，但沒有「美方不滿」、「國防部長震怒」的情事。
海軍中平軍艦投稿國防部「青年日報」作戰訓績效推廣，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」進駐澎湖曝光。但原本「單純」的情節，卻因外媒引用報導並解讀後，傳因此造成美方不滿，國防部長震怒。
但國防部今天發出新聞稿表示，海軍執行文宣投稿作業，確有程序欠當情形，國防部除要求海軍司令部應確遵相關規定，並要求青年日報下架網路即時新聞中不適宜的內容。
國防部說，報導指稱此案有關「美方關切」、「部長震怒」等情，均屬媒體訛傳，並非事實。
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