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反匿蹤戰機雷達車曝光案震盪中 青年日報社長遭調職

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
原青年日報社長孫立方（圖中左二）率領青年日報進行數位轉型，是軍媒改革提升的重要推手之一。圖／軍聞社
原青年日報社長孫立方（圖中左二）率領青年日報進行數位轉型，是軍媒改革提升的重要推手之一。圖／軍聞社

軍媒報導反匿蹤戰機雷達車案，確引發高層不滿，在軍方昨日宣稱此案並無相關官員遭受處份後，今天傳來國防部青年日報社社長孫立方為此案「扛責」，遭調任陸軍司令部公共事務組長，遺缺由原陸軍司令部公共事務組長黃海晏接任。傳海軍也陸續傳出「災情」。

海軍中平軍艦投稿「青年日報」社，說明軍艦航行到澎湖馬公卸載的戰訓事務，附圖出現某型雷達車下卸畫面，但外媒辨識車輛是號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」，且體積比中科院過去公布的同型雷達緊緻。

消息發布後，疑因此造成美方不滿，引發國防部關切，昨傳國防部長邱國正震怒，約有百人將受懲、拔官。但海軍發出新聞稿，宣稱無人被懲處。但據了解，中平軍艦負責投稿的輔導長，業遭調職，國防部政戰局昨日也舉行人評會，針對所屬人員進行責任檢討。

國防部今晨即傳來孫立方與黃海晏任務對調的訊息。孫立方是政戰學校81年班新聞系，任現職已六年，率領青報進行整體數位匯流轉型，績效備受軍方肯定；黃海晏是政戰學校新聞系82年班畢，任現職則也有四年。

軍方宣稱，兩人均屬久任一職，作適當人事調任，因此「被聯想」與雷達車案有關。而孫立方調任陸軍司令部公共事務組長職務，仍具備候將資格。而目前確仍無軍官因雷達車案遭受行政懲處。

海軍投稿中曝光的雷達車，由於在此之前從未公布過，軍媒人員無從辨識，官員因此扛責，始料未及。

國防部 海軍 軍艦

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