獨／外媒曝我反匿蹤戰機雙基雷達 海軍、軍媒有夠衰

國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。原本「單純」的情節，卻因外媒引用報導並解讀後，疑因此造成美國在台協會安全合作組不滿，引發國防部關切。

中平軍艦3月26日提供給青年日報刊登的文字如下：「海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，實施艉艇艏結合，順利將車輛載運上岸。本次任務因海面湧浪隨船隻經過起伏，影響艉艇艏之結合，但全艦官兵遵從幹部口令，發揮平日演練成果，動作迅速確實，順利完成結合，接續由合群艇搭載車輛上岸，達成任務。」

其實內容並無機敏性，隨報導附上兩輛雷達車登岸也未說明功能或型號。但3月29日知名的軍用航空新聞網站Alert5即報導：「台灣國營《青年日報》的新聞報導不小心洩露了運往澎湖島的反隱身無源雷達系統的照片。接收器是固定的，並且比國立中山科學技術研究院（NCSIST）推出的系統更大。而到目前為止，該系統從未在公眾面前看到過。」報導同時引用兩張雷達車正後面照，指明是反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system ）。

據了解，外媒報導後，AIT表達關切，國防部確實曾關注，但重點其實在於裝備部署地點曝光。但此案目前為止沒有人受到懲處，軍方也沒有召開相關檢討會。

海軍司令部今天表示，保密為軍人基本職責，司令部持恆要求官兵熟悉保密規範，及落實各項保密作為。

對於有媒體報導指稱，針對雷達車部署曝光，海軍司令部今（8日）召開擴大檢討會，重新律定洩露軍事機密的嚴重性。司令部澄清指出，今日會議為政戰部門每月均辦理之政戰工作會報，並未針對個案實施專案檢討，且亦無人員受到處分，媒體報導並非事實。