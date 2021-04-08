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美艦第四度穿越台海 美：非針對其他國家的特定行動

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍馬侃號驅逐艦。歐新社資料照
美軍馬侃號驅逐艦。歐新社資料照

美國海軍勃克級神盾驅逐艦馬侃號（USS John McCain，DDG 56）7日航經台灣海峽北駛；被問到這次航行是否為回應中方在台海附近的行動，美國國防部發言人柯比（John Kirby）7日在記者會表示，美國在全世界執行自由航行任務，不為回應特定事件，或是其他國家的特定行動。

柯比說，美國在全球執行自由航行任務所傳遞的訊息是，美國強烈相信國際法，所有國家據此享有航行與飛行的自由；海上自由不專屬於魚和冰山，這是執行這些任務的目的。

中共東部戰區新聞發言人張春暉表示，美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對。對此，第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）透過電郵回覆記者詢問表示，馬侃號依據國際法在台海例行過境，展現美國對自由開放印太區域的承諾。

蒙森表示，馬侃號自南海航經台海，前往東海，這是美國海軍依據國際法行之有年的做法；美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

這是美國總統拜登今年1月20日就任以來，美國海軍第四度派遣軍艦通過台海，前3次分別為2月4日的馬侃號、2月24日的勃克級驅逐艦魏柏號，及3月10日的勃克級驅逐艦芬恩號。

台海 馬侃 海軍

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