快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機頻擾 美：高度關注陸方脅迫行動 挺台海和平穩定

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
國防部公布中共解放軍活動動態，15架快慢機種組合而成的共機編隊，昨天再度侵入我西南防空識別區。圖/國防部
國防部公布中共解放軍活動動態，15架快慢機種組合而成的共機編隊，昨天再度侵入我西南防空識別區。圖/國防部

共機7日至少3度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國高度關注中國大陸此舉與企圖脅迫區域和台灣，美國將與持續與盟友夥伴合作，支持印太地區的安全，包括台海和平穩定。

記者在例行記者會上，詢問普萊斯對於「中共加大力道脅迫台灣」的反應，普萊斯重申，「我們對台灣的承諾堅若磐石，這有助維護台海、兩岸以及區域的和平穩定。」

普萊斯說，美國高度關注陸方對包含台灣在內的該區域，進行的脅迫行為與意圖。

普萊斯表示，正如「台灣關係法」等美國長期政策所說，美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他高壓手段，而危及台灣人民安全、社會或經濟制度的行動。

普萊斯表示，美國將持續與盟友夥伴合作，支持在印太地區共享的繁榮、安全和價值觀，這也包括台灣海峽的和平與穩定。

拜登政府上任，中共密集派遣軍機繞台，長期監控共機動態的「台灣西南空域」臉書7日上午表示，大陸軍機7日晨4時29分、5時56分、6時31分3度進入台灣西南空域，台灣空軍出動驅離；中華民國空軍7日發布共機動態，共軍2架空警500、8架殲-10、4架殲-16及1架運-8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。

台海 空軍 中共 馬侃 反潛機 拜登 航空母艦

延伸閱讀

美國務院準備「介入烏東局勢」 要俄解釋集結邊境

俄兵力集結烏克蘭東南部 美國防部要求給個交代

「血棉花」爭議未解 國際奧會傳與相關中企合作

反北京冬奧聲浪漲 美國不排除聯合盟友發動抵制

相關新聞

共軍2架運8反潛機擾台 侵犯西南防空識別區

空軍今天發布共機動態，共軍2架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），但未侵犯台灣東南方、也未逾越台灣海峽中線；空...

獨／外媒曝我反匿蹤戰機雙基雷達 海軍、軍媒有夠衰

國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。原本「單純...

美艦第四度穿越台海 美：非針對其他國家的特定行動

美國海軍勃克級神盾驅逐艦馬侃號（USS John McCain，DDG 56）7日航經台灣海峽北駛；被問到這次航行是否為...

共機頻擾 美：高度關注陸方脅迫行動 挺台海和平穩定

共機7日至少3度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練，美國海軍發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海；對...

美中台軍機互監控 同現台灣西南空域

台灣西南空域七日凌晨，出現美國、中共、台灣軍機同時相互監控場景，大陸「南海戰略態勢感知」計畫平台七日公布，美軍EP-3E...

15共機再擾台 美驅逐艦穿越台海

中國大陸航空母艦遼寧號進入到我國東部海域，面對共機和共艦持續滋擾，國防部副部長張哲平昨天說，持續掌握台海周邊情勢，並料敵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。