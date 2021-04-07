美軍神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號今穿越台灣海峽

美軍勃克級神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號今穿越台灣海峽。國防部表示，國軍全程掌握，狀況均正常。

國防部今(7)日表示，美軍一艘驅逐艦，航經台灣海峽由南向北行駛。

國防部表示，美艦通過臺灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

根據美軍第7艦隊發布新聞稿，這艘過境台灣海峽的勃克級神盾導彈驅逐艦是約翰·S·麥肯號驅逐艦( USS John S. McCain (DDG 56)。第七艦隊表示，言之過早該艦在台灣海峽的例行過境，表明美國對印太地區自由開放的承諾。美軍將繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。

【中央社台北7日電】

中共遼寧號航空母艦編隊近日開赴太平洋、共機又大舉擾台之際，隸屬美軍第七艦隊的驅逐艦馬肯號今天通過台灣海峽；對此，國防部表示，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第七艦隊臉書粉絲團「U.S. 7th Fleet」公布，勃克級驅逐艦馬肯號（DDG 56）今天依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對印太地區自由開放的承諾，美軍也將持續在國際法允許的範圍內飛行、航行與作業。

國防部今天晚間也發布相關消息，並稱全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

根據國防部及U.S. 7th Fleet 臉書粉絲團的公開資訊，此次為美國總統拜登上任以來，美國軍艦第4度通過台灣海峽。前3次分別為2月4日的馬肯號、2月24日的勃克級驅逐艦魏柏號（DDG 54），及3月10日的勃克級驅逐艦芬恩號（DDG 113）。

中共海軍航空母艦遼寧號戰鬥群3日由沖繩本島與宮古島間南下航進太平洋。國防部副部長張哲平今天在立法院外交及國防委員會表示，研判遼寧艦是在進行例行性演練；國軍掌握台灣周邊情勢，以料敵從寬原則，評估、研判後續可能行動，妥適應處。

除海上外，4月起共機連續擾台，空軍今天發布共機動態，共軍2架空警500、8架殲-10、4架殲-16及1架運-8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

對岸軍事動作頻頻，國防部今天公布漢光37號演習，作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將表示，電腦兵推4月23至30日，每天連續24小時，採「複合式兵棋推演」方式實施，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，設計演習想定。

實兵演習部分，林文皇表示，將依敵武力犯台可能行動為想定，於7月12日至16日，在台灣海、空域及本、外（離）島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效及精進國軍整體防衛作戰能力。