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海巡委台船建造100噸巡防艇第5艘交船 派駐馬祖海巡隊
海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船建造100噸級巡防救難艇，今天在基隆廠舉行交船典禮，將派駐馬祖第十海巡隊。海巡署建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前4艘巡防救難艇已分別完工交船，今天交船的是第5艘巡防救難艇，另10艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
交船典禮中，台船公司唐榮貴督導將PP-10072巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署副分署長陳泗川。這艘巡防艇108年9月18日開工，109年4月8日安放龍骨，109年12月8日舉行下水典禮。
海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前4艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮的是其中的第5艘PP-10072巡防救難艇，另10艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
艦艇參考現有同型艇的設計為基礎，台船改採用德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。今天完成交船儀式後，將規畫實施遠航訓練，讓接艇人員加速熟稔新艇操縱性能，提升船舶操船技藝。
台船公司表示，積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異的艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量。
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