佳冬戰備道7月驗證起降 投下近億刨鋪行車也受惠
台1線佳冬戰備道是國內6處公路戰備道之一，2011年原定完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，當天因跑道水分飽和量過高，改為低空掠過衝場，是唯一未驗證起降的戰備道 ，相隔10年，今年漢光37號演習定7月再度驗證起降；公路總局依軍方要求採最高等級的瀝青鋪面，2公里長、寬42公尺的跑道更新工程費9000萬元，5月進場採「半半施工」。
國內有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道），以及屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。
2011年11月17日「長青12號」操演，國軍原定在佳冬戰備道執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，由於當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會產生水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練；由於共機近來不斷侵擾我國西南防空識別區，為因應敵情威脅，今年漢光37號演習7月實兵操演，將實際驗證佳冬戰備道戰機起降，並補上全台5段戰備道起降、整補掛彈操演的最後一塊拼圖。
屏東佳冬戰備道距前次重鋪已相隔10年，戰機起降的跑道強度遠大於一般道路，道路鋪面雖無法全面採混凝土，軍方要求代執行刨鋪工程的公路總局第3區養護處工程處，採最高等級的改良式柔性瀝青鋪面，含有樹脂等複合式化學材料，至少8公分的鋪面厚度，平整度採最高標準，比高速公路的鋪面品質要求還高，公路總局定下月施工。
公路總局相關養護主管說，佳冬戰備道是南下台東和屏東墾丁的要道，平日車流量大，為不影響用路人行車，施工期間將採一半施工、一半通行方式，以夜間施工為主，因寬度長達42公尺，對車流不致造成太大影響；10年前配合演習更新鋪路後，用路人曾大讚是「全台最舒適平穩的公路」，之後因重車長年輾壓衰退，這次重新刨鋪後，用路人可再次體會「車上水杯的水都不會晃動」的超棒行車感覺。
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