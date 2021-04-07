國艦國造再交成績單 百噸級巡防救難艇今交船

台灣造船公司承造海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，今天在基隆廠交船，這型艦艇參考現有同型艇為設計基礎，改採用德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），性能更優。

台船建造的這艘百噸級巡防救難艇今早交船，由台船公司督導唐榮貴將PP-10072巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署陳泗川副分署長。這艘救難艇在108年9月18日開工，109年4月8日安放龍骨，同年12月8日下水，將派駐馬祖第十海巡隊。

台船表示，海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船建造，前4艘巡防救難艇已分別完工交船，今天交船的是第5艘，另10艘預計2023年完工交船。

這型艦艇改採用德國MTU高速主機，航速及續航力更佳，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。今天交船後將規畫遠航訓練，讓接艇人員加速熟稔新艇操縱性能。

台船公司表示，配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船艇外，海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦還在建造中。未來除建造各項軍艦及公務船，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，提供最大後勤維修能量，作為台灣國防戰力的堅強後盾。