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漢光37號演習動員八千後備軍人參演 人數是去年八倍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為去年「漢光36號」演習實兵操演 「聯合反登陸作戰」操演中，擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社
圖為去年「漢光36號」演習實兵操演 「聯合反登陸作戰」操演中，擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社

國防部上午公布年度漢光37號演習兵推與實兵驗證期程，全民防衛動員室副主任江弘達表示，相較去年因新冠肺炎疫情僅動員千餘名後備軍人參演，今年則將動員8000餘名後備軍人參演，人數將是去年的八倍，而今年同樣也有後備軍人操砲實彈射擊科目。

國防部上午舉行記者會，公布國軍將於4月23至30日實施「漢光37號演習」電腦兵推、7月12日至16日進行實兵演訓。

列席說明的江弘達表示，每年漢光演習均計畫動員後備軍人以及民、物力來實施驗證，就是所謂常備、後備部隊一體，全民總力跟跨部會合作的展現。今年研擬計畫動員，後備軍人約8000餘人參與演習，因為去年受疫情影響，動員兵力較去年多，當中也包含新編成後備部隊。

他表示，去年因受疫情影響，漢光36號演習後備動員僅約1000餘人，今年確實比去年多，但8000餘人並不是歷年來最多。而有關實兵演練部分，今年一樣會排定後備部隊結合常備部隊，由後備軍人實施火砲實彈射擊科目。

據了解，去年漢光預計徵集千餘名後備軍人參演，實際有八百餘人入列。

至於民、物力部分，他表示，將包括車輛、重機械、物資、衛星工廠與民間醫院，重點在車、機動員接收分配的作業、軍需工業動員的生產轉換，以及整合軍工民營能量，遂行大量傷患醫療救護相關科目。

他表示，在後備軍人部分，重要科目就是後備部隊結合常備部隊遂行城鎮戰還有灘岸戰鬥等項。另外還有動員民防團隊，有關中華電信、義警、義消以及防護團，針對重要目標防護及反突擊作戰等支援軍事作戰、軍事勤務的演練。

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇在會中表示，國軍各項演訓任務，包括這次漢光演習，都是依照敵情威脅，完成縝密規劃與評估，並且依據作戰計畫執行演訓規劃，以達成仿真實戰及趨近實戰的目標，同時考量場地、人員的安全性，進行適切規劃，不管是運用實兵還是局部實彈，或者是狀況誘導的方式，來作展示呈現，以驗證國軍防衛戰力。

漢光演習 軍人 疫情

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