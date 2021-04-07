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共軍台海周邊操演 國防部：嚴密掌握 適切應處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部大樓。圖／本報資料照
國防部大樓。圖／本報資料照

針對共軍機艦近期在台海周邊水域操演，國防部發言人史順文上午表示，台海周邊海、空域的狀況，以及中共機、艦的活動，國防部都有嚴密的掌握，並依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」作適切應處。

國防部上午舉行記者會，現場媒體指稱，網傳美、中、台三方的軍機，今天上午同時在台灣的西南空域活動。史順文說，有關網路流傳中共軍機或台海周邊動態，國防部都不評論也不證實，但是面對台海周邊海、空域的狀況，國防部會適切在即時軍事動態完整公布訊息，也請媒體以國防部正式公告為準。

至於中共航艦這幾天在台灣周遭活動，國防部最新掌握的動態是什麼？近期有學者指出，美、中、台三方，在台海附近惡性螺旋上升，如同是第一次世界大戰的巴爾幹半島。史順文說，台海周邊海空域狀況，以及中共機艦動態，狀況國軍都有嚴密掌握，並且適切應處。而有關各方意義的表達，國防部都充分的尊重，但台海周邊海、空域的狀況，以及中共機、艦的活動，國防部都有嚴密的掌握，並依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」適切應處。

國防部 台海 中共

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