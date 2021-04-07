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國防部：漢光37號演習沒有美軍觀摩團 AIT待邀

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

國防部上午公布「漢光37號演習」電腦兵推時程，國防部訓次室聯合作戰訓練處處長劉豫屏一度表示，今年因新冠肺炎疫情管控考量，將連續第二年不邀請「美軍觀摩團」抵台參與，也不邀請美國在台協會（AIT／T)駐台軍方人員與會。但稍後軍方透過管道更正表示，AIT正待邀請。

國防部公布將於4月23至30日實施「漢光37號演習」電腦兵推、7月12日至16日進行實兵演訓。美方每年慣例由退役上將率領美方觀摩團來台，今年計畫原訂有相關規劃，但最後決定不邀請。去年漢光36號演習停止美軍漢光觀摩團來台，今年已中斷兩年。

國防部訓次室聯合作戰訓練處處長劉豫屏在會中表示，此次漢光演習統裁部上周開設後，考量疫情風險，決定不邀請美軍來台觀摩。但我國與美軍建立有穩固訓練基礎、合作條件，每次漢光演習檢討與當面敵情威脅，都會驗證各項防衛作為、場景，並作為相關作戰訓練依據。

軍方表示，雖然美軍觀摩團未來台，但統裁部將邀請AIT駐台聯絡事務組或安全合作組人員參與兵推，但這項邀請尚未發出。

漢光演習 美軍 國防部

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