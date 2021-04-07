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大陸遼寧號滋擾台海區域緊張 國防部：料敵從寬

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中國大陸航母遼寧號。（路透資料照片）
中國大陸航母遼寧號。（路透資料照片）

中國大陸第一艘航空母艦遼寧號進入到我國東部海域，面對共機和共艦持續滋擾，國防部副部長張哲平今天說，持續掌握台海周邊情勢，並料敵從寬，後續研判可能行動應處；另外面對區域緊張，美國等國聯合演續，張哲平說，持續爭取與其他國家執行演訓可能。

張哲平今天到立法院外交國防委員會備詢，民進黨立委趙天麟說，共機、共艦不斷滋擾台海，遼寧號除了進入台海東部，還進入到日本海域，這次來台灣東部是否尋常？

張哲平說，對突發狀況，無論空中或海面上，相對應措施是越接近本島反應越積極驅離，這次遼寧號是例行性演練，前幾年也都有做，會判斷後續行動。

趙天麟說，現在基本上已造成區域緊張，美國羅斯福號進入南海，德國也進入到相關海域，美國、日本、澳洲等國聯合操演，台灣有無合作操演可能？或是情報交換？

張哲平說，有情報交換，世界各國也都關注台海安全，包括日本都注重台海安全，持續爭取美國等其他國家來執行演訓可能。

民進黨立委劉建國則說，遼寧艦在台灣周邊海域訓練目的，為的是提高國家主權，有無掌握軍演目的？會不會擦槍走火？

張哲平說，演訓動態都有掌握，評估內容後續發展後處置， 提高預備作為，不管是個案或常態性；我國所有的軍事作為都是自衛反擊，不會先挑釁或先攻擊。

台海 日本 趙天麟

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