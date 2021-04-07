國軍漢光37號演習 海巡安平艦參演不開火

國防部上午說明今年國軍「漢光37號演習」演習規劃，實兵操演科目中海軍將納編海巡實施 「三軍聯合制海作戰」等科目。將領表示，海巡新成軍的安平艦將參演漢光，但暫不實施反艦飛彈實彈操演。

國防部上午舉行記者會，訓次室聯合作戰訓練處處長劉豫屏簡報表示，漢光37演習重點，以「戰力保存、整體防空」貫穿作戰全程，結合民間資源，執行戰術疏散、戰備轉場、戰備跑道啟用、機場防空防護、艦隊海上機動、地面部隊疏散掩蔽等戰力保存措施，以達到「藏得住、出得去、打得動、轉得靈、能指揮」的作戰要求，確保戰力完整與發揮。

此外，操演將驗證強化聯合制海，拒敵於境外。將納編各主、輔戰艦、空軍、陸軍與海巡等兵力，遂行緊急出港、海上機動、整體防空、反潛、電子作戰與截擊作戰等「三軍聯合制海作戰」操演，驗證聯戰指管、戰力整合與發揮的效能。

將領表示，操演仍將依「常後一體、後備與動員合一、跨部會合作」精進後備革新指導，此次演習除演練後備部隊動員編成、臨戰訓練及民、物力動員外，並統合地區警力及民防團隊，與常備部隊共同禦敵，驗證「常後一體國土防衛作戰」的成效。

將領表示，依演習想定，當我海、空軍主要作戰指揮中心，及其預備指揮所均遭敵破壞，將啟動備援指管機制，轉換備援通資系統與設施，達成作戰全程均能「聽得到、看得見、能指揮」，確保通聯暢通及指揮無虞的要求。

國安單位原計畫今年讓海巡新成軍的安平艦在操演中實施雄二反艦飛彈試射，但據了解因平戰模組系統仍待驗證，今年暫不實施，但安平艦仍將參演三軍聯合制海作戰操演。