國防部：漢光37號演習 七月執行佳冬戰備道啟用

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇上午表示，國軍今年「漢光37號演習」，以當面敵情威脅為場景，設計演習想定與課目，檢視部隊訓練與戰備成果，以及驗證國軍防衛戰力與全民總力之整合力度，並據以修調作戰計畫與兵力組建，精進整體防衛作戰實力。今(110)年「漢光37號」演習，分於4月及7月份，實施「複合式兵棋推演」與「實兵演練」。實兵科目包括佳冬戰備道啟用。

國防部上午舉行記者會，作計室聯合作戰處處長林文皇表示，兵推，將依「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，為降低感染風險，此次電腦兵推於4月23至30日，每日連續24小時，採「複合式兵棋推演」方式實施，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，設計演習想定，藉「JTLS電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證

而在實兵演習方面，林文皇表示，演習依敵武力犯台可能行動為想定，演練「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，於7月12日至16日，在我海、空域及本、外(離)島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，精進國軍整體防衛作戰能力。

林文皇說，演習課目，依戰時景況設計，置重點於強化平戰轉換、指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰備跑道戰機起降、聯合反登陸作戰、常後一體聯合國土防衛作戰等「實兵、局部實彈」操演，使三軍部隊熟悉戰場環境，熟練作戰任務與防衛計畫，勤訓剋敵戰法。