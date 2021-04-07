海巡安平級艦將納編海軍「海強操演」 我強化南海戰力

海洋委員會宣示加強南海控管的政策立場，同時指出，為強化南海我島嶼反登陸與反空機降防務，已籌補部署紅隼反裝甲武器，並罕見宣示各島配賦量。海委會同時宣示，海巡署籌建的12艘安平級600噸巡防艦，陸續成軍後，將按國軍訓練周期，分批逐年納入海軍精實訓練及戰術總驗收的「海強操演」，與海軍接受作戰訓練與操演

立法院內政委員會上午審查110年度海洋委員會預算解凍案。海委會在報告中表示，海軍司令部、國防部後備指揮部、國防部全動室、軍備局等單位就該計畫進行研審，將依會議共識完善這項計畫。

海委會表示，依執行計畫草案内容，600噸级巡防艦已安裝20公厘機砲、鎮海火箭彈等武器，由國防部協助代訓海巡署人員，取得相關武器操作訓練合格證書，列為常、海訓項目，定期實施海上射擊及裝備保養訓練。｜

海委會表示，海巡600噸級巡防艦戰時將加裝武器，包括海軍聯成系統、攻船飛彈、肩射飛彈等，於演訓時由海軍62部隊指派專業兵員操作，戰時指派後備動員人員操作。

海委會表示，依國軍訓練週期，規劃12艘安平級巡防艦按建進度分批逐年納入海軍精實訓練及戰術總驗收「海強操演」協同執行聯合作戰訓練。原艦建置人員配合「精實訓練」港訓階段共同授課。而航訓及實兵對抗階段，參訓艦配合海軍司令部規劃出海訓練，另由所屬任務單位作戰支隊檢討適員至海巡署艦隊分署艦船共同參與操演，以提升訓練成效。而執行演訓任務時，併同驗證戰時武器加裝，實彈射擊成效。

海委會表示，海委會海巡署東南沙分署所屬東、南沙指揮部除依法執行海岸巡防任務外，並肩負東、南沙地區防衛任務，因此規劃採購符合防衛作戰實需武器。

海委會說，為因應反舟波攻擊及反登陸作戰任務，籌購紅隼反裝甲武器，伏擊摧毀敵兩棲甲車等各式水陸空載機具，擾亂戰鬥編組、阻滯敵軍、期殲敵於水際、阻敵登陸。

海委會表示，海巡署東南沙分署已分年編列預算採購中科院紅隼反裝甲火箭彈及練習火箭彈。紅隼火箭彈配賦彈方面，南沙指揮部現有124具、東沙揮部現有168具。均已滿足兩指揮部配賦數量，可於防衛作戰階段，作為反舟波攻擊及反登陸使用。此外，也已採購紅隼練習火箭彈展開現地試射，兩季射擊一次，太平島已射擊48具練習彈；東沙指揮部練習火箭彈去年6月9日前運東沙島，已於火砲射擊訓練時機使用16具。

海委會指出，此措施將可有效提升東南沙防衛能量。海巡署依東、南沙防衛作戰需求，已分別完成東沙島及太平島紅隼火箭彈籌補，有效提升反登陸及反空機降的作戰能量。