獨／蔡政府首宣示強硬南海政策 太平島再整建規模曝光

蔡政府首度明確宣示南海主權政策，海洋委員會表示，南海情勢詭譎，周邊各國積極建設各項交通基礎，並部署大型化的各式艦艇，為有效提升我國在此海域的巡護能量，我國正擴建南沙太平碼頭，強化太平島碼頭避颱功能，並浚深既有船席，強化太平島經營；我國將對南海固有疆域加強經濟海域及公海巡護作為，提升南沙太平島的巡護能量，加強南海區域的控管。

立法院內政委員會上午審查110年度海洋委員會預算解凍案。太平島碼頭浚深工程示意圖首度曝光。新整建的太平島碼頭除強化既有簡易碼頭設施外，將「港中有港」，新設直立內堤，另闢有防湧閘門的百噸艇專用席位，碼頭兩側也將挖浚至七公尺，可供4000噸巡防艦泊於內側船席，減少遭湧浪侵襲的機率。

海委會在解凍報告中表示，目前南海情勢詭譎，周邊各國積極建設各項交通基礎，並部署大型化的各式艦艇，為有效提升我國在此海域的巡護能量，這項擴建計畫將強化太平島碼頭避颱功能，並浚深既有碼頭，以100噸級的大噸位級巡防艇長期進駐太平島，配合新造的4000噸級巡防艦於南海執行巡護任務，以提升海域巡護能量，有效嚇阻周圍漁船越界及非法捕魚，積極維護我國海疆主權。

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海委會同時表示，近年來極端氣候產生超級颱風，強風大浪除對海域作業船隻造成嚴重威脅外，也亦造成南海周邊國家慘重災情，因此為快速應變進行海外人道救援與災害救助的醫療協助，需配合搭載先進醫療設施的新式4000噸級巡防艦，並強化既有碼頭設施，以利4000噸級巡防艦靠泊。而4000級巡防艦飛行甲板，將可提供空勤總隊海豚、黑鷹升機與海軍S-70C反潛直升機落艦、臨時駐艦。海巡署將於110年年底前完成首艘4000噸級嘉義艦與黑鷹直升機實機落艦。

海委會宣示，我國將強化太平島建設發展，為南海長遠發展計畫奠基。在各國競相投入南海島礁開發及積極經營南海島礁建設之時，我國卻未受邀參與南海行為準則」協商會議，亟需詳訂南海長遠發展計畫，以因應南海情勢。我國太平島屬南沙群島的天然島嶼中積最大者，具地略、經濟、能源及交通等方面優勢，強化太平島經營應為當務之急，除可對中國大陸、越南及菲律賓等國產生制衡作用，也可為爾後多國協商奠定基礎，以維護國家權益。

海委會表示，南海海域具有漁業、石油及天然氣豐富天然資源，長期以來鄰近各國皆相繼主張部分南海海域的所有權，另南海也是海上運輸要道，每年高達5兆美元貿易量經過南海運輸，其戰略位置極為重要，成為鄰國必爭之地。而美日為防堵中國大陸向外擴張，也聯合南海鄰近國家以形成防衛島鏈，可見各國對於南海主權爭端將日趨白熱化。因應上開趨勢，應對南海固有疆域加強經濟海域及公海巡護作為，提升南沙太平島的巡護能量，將有助於加強南海區域的控管。

海委會表示，海巡署艦隊分署已撰擬對外的中英文說帖以強化國際溝通及風險管理，拓建工程已開標。