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監控遼寧號在台海附近演訓 美國防部重申挺台自我防衛
美國國防部發言人柯比（John Kirby）6日表示，美國正在監控共軍在台灣附近進行的軍事演練，美國對一個中國政策、長期以來歷任政府協助台灣自我防衛能力的支持都不變。
中共海軍5日表示，日前組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，並稱，今後仍將按計畫，常態組織類似演訓活動。
對於共軍暗示要「常態化」演訓，柯比說，美國將密切關注該地區，美國正在監控中共海軍，並了解共軍意圖。
【中央社／華盛頓6日專電】
對於中共遼寧號航艦編隊在台灣周邊海域進行演習，美國國防部發言人柯比表示，對共軍行動正在監控中，並重申持續對台軍售，確保台灣強化自我防衛能力。
日本政府防衛省統合幕僚監部當地時間4日公布，台北時間3日上午7時左右，日本海上自衛隊確認遼寧號航空母艦等共計6艘艦艇編隊南下，在穿越沖繩本島與宮古島間海域後，朝太平洋航行。
中共海軍發言人高秀成當地時間5日晚間表示，遼寧號航艦編隊在台灣周邊海域訓練是「根據年度工作計劃組織的例行性訓練」，旨在「檢驗部隊訓練成效」，。
柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中被問到共軍在台灣周邊演習時表示，他知道共軍正在進行演習，也正在監控中。至於共軍此舉的意向，他不願多談，表示要由中方說明。
柯比並重申，美國對「一個中國」政策的支持並未改變，也持續與許多國家共同努力，提供台灣國防物資，以協助台灣強化自我防衛能力。美方對該區域會持續密切觀察。
美軍羅斯福號航空母艦打擊群（TRCSG）也在當地時間4日進入南海，對於羅斯福號的行動，柯比同樣不願多談美軍行動，但表示，美方繼續依循國際法在國際空域與水域航行、運行與飛行。
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