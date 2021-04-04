快訊

太魯閣號事故新進度！尋獲肇事工程車行車記錄器 隧道現場暫停施工

兒少保護福利法案推手 法務部前部長羅瑩雪昨晚辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰機護台緊急升空被抗議 國防部因此多花152萬「睦鄰」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
兩岸情勢嚴峻，共機頻繁擾我西南空域，空軍各基地負責警戒任務的戰機，日夜頻繁緊急升空迎敵，造成噪音。圖／軍聞社
兩岸情勢嚴峻，共機頻繁擾我西南空域，空軍各基地負責警戒任務的戰機，日夜頻繁緊急升空迎敵，造成噪音。圖／軍聞社

兩岸情勢嚴峻，共機頻繁擾我西南空域，空軍各基地負責警戒任務的戰機，日夜頻繁緊急升空迎敵，造成噪音。國防部政戰局透露，去年為此增撥了152萬元，用於「消弭周邊民眾疑慮、周延睦鄰工作」。

針對政戰局相關預算，國民黨立委馬文君提案表示，面對中共對我軍事威脅嚴峻，國軍持續加強落實戰備整備各項作為，但部分百姓以噪音擾民為由抗議。國防部政戰局負責軍民關係規劃及執行單位，應在國軍部隊執行演訓任務外，完善敦親睦鄰民事服務，增進軍民和諧。要求說明實際狀況。

對此，政戰局在預算解凍報告中表示，因應近期兩岸情勢較為嚴峻，為消弭周邊民眾疑慮、周延睦鄰工作，以利國防事務推行109年增撥新台幣152萬元整，用於民事重點單位運用，以強化軍民互動及睦鄰工作。

政戰局表示，對於國軍主要武器訓練場、實彈射擊危險影響區域及油料庫、彈藥庫、彈藥庫營區外燒、爆燬場所在的國軍訓場，將依實彈射擊射擊及遂行操演任務規模，捐助周邊社區睦鄰經費，藉以改善居民生活品質，促進地方發展，並確保國軍戰訓任務及油料、彈藥勤務正常實施，維護國防安全。

國軍 噪音

延伸閱讀

國防部罕見表態！澄清稿意外曝歐洲也助台潛艦國造

轉戰公職 前國防部常次陳曉明接任退輔會副主委

國防部：美中爭霸加劇台海軍事衝突風險

新聞眼／對美軍購 地雷踩不完？

相關新聞

戰機護台緊急升空被抗議 國防部因此多花152萬「睦鄰」

兩岸情勢嚴峻，共機頻繁擾我西南空域，空軍各基地負責警戒任務的戰機，日夜頻繁緊急升空迎敵，造成噪音。國防部政戰局透露，去年...

因應操演陳抗 國軍各作戰區成立「國防服務組」

國軍演訓場地、空軍基地外民事陳抗頻繁，國防部政戰局表示，配合行政院地區聯合服務中心業務推展，由各作戰區成立「國防服務組」...

正值台鐵事故 共機昨再擾我空域

國防部發布最新共機動態，一架運八反潛機昨天下午侵犯我國西南防空識別區。時值台鐵太魯閣事件期間，共機擾台和中共總書記習近平...

習近平甫悼太魯閣號事故 共機再侵西南ADIZ

空軍今天傍晚發布共機動態，一架運8反潛機下午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防...

國防部罕見表態！澄清稿意外曝歐洲也助台潛艦國造

台灣多年來一直努力改組其潛艦部隊，其中一些潛艦甚至可以追溯到第二次世界大戰，這令其潛艦軍力不敵擁有能夠發射核武器艦船的中國潛艇艦隊...

【專家之眼】無人機繞東沙島飛行 嚴重性不可忽視

4月1日海巡署至立法院外交國防委員會提出專案報告，在報告中，海巡署聲稱掌握近期中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除該無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。