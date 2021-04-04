戰機護台緊急升空被抗議 國防部因此多花152萬「睦鄰」

兩岸情勢嚴峻，共機頻繁擾我西南空域，空軍各基地負責警戒任務的戰機，日夜頻繁緊急升空迎敵，造成噪音。國防部政戰局透露，去年為此增撥了152萬元，用於「消弭周邊民眾疑慮、周延睦鄰工作」。

針對政戰局相關預算，國民黨立委馬文君提案表示，面對中共對我軍事威脅嚴峻，國軍持續加強落實戰備整備各項作為，但部分百姓以噪音擾民為由抗議。國防部政戰局負責軍民關係規劃及執行單位，應在國軍部隊執行演訓任務外，完善敦親睦鄰民事服務，增進軍民和諧。要求說明實際狀況。

對此，政戰局在預算解凍報告中表示，因應近期兩岸情勢較為嚴峻，為消弭周邊民眾疑慮、周延睦鄰工作，以利國防事務推行109年增撥新台幣152萬元整，用於民事重點單位運用，以強化軍民互動及睦鄰工作。

政戰局表示，對於國軍主要武器訓練場、實彈射擊危險影響區域及油料庫、彈藥庫、彈藥庫營區外燒、爆燬場所在的國軍訓場，將依實彈射擊射擊及遂行操演任務規模，捐助周邊社區睦鄰經費，藉以改善居民生活品質，促進地方發展，並確保國軍戰訓任務及油料、彈藥勤務正常實施，維護國防安全。