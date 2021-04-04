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因應操演陳抗 國軍各作戰區成立「國防服務組」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍演訓場地、空軍基地外民事陳抗頻繁，國防部政戰局表示，配合行政院地區聯合服務中心業務推展，由各作戰區成立「國防服務組」，協調整合區域內三軍部隊，以單一窗口方式提供諮詢、服務及協處民眾疑難，強化軍民關係。圖／國防部
國軍演訓場地、空軍基地外民事陳抗頻繁，國防部政戰局表示，配合行政院地區聯合服務中心業務推展，由各作戰區成立「國防服務組」，協調整合區域內三軍部隊，以單一窗口方式提供諮詢、服務及協處民眾疑難，強化軍民關係。圖／國防部

國軍演訓場地、空軍基地外民事陳抗頻繁，國防部政戰局表示，配合行政院地區聯合服務中心業務推展，由各作戰區成立「國防服務組」，協調整合區域內三軍部隊，以單一窗口方式提供諮詢、服務及協處民眾疑難，強化軍民關係。

政戰局表示，為加強民事溝通及敦親睦鄰工作，避免操演過程肇生地區民眾誤解、反彈及陳抗，政戰局要求各民事責任分區及重點單位，藉民事拜會時機，納編熟稔地方事務幹部，妥向地區民眾詳加說明，充分協調溝通，期營建良好軍民關係，爭取支持國防事務。

政戰局說，國防部持恆要求各單位向訓場周邊的地方政府、仕紳代表及居民漁民實施說明，藉以表明政戰局「依法行政、重視地方訴求」的立場,爭取認同，繼續支持國軍演訓遂行。

政戰局說，作戰區負責統一指揮地區民事工作，為有效經營戰争面，配合行政院地區聯合服務中心業務推展，持續服務地區民眾，特別成立國防服務組，明訂「國防服務組」派駐人員工作職掌及作業原則，協調整合區域內三軍部隊，以單一窗口方式提供諮詢、服務及協處民眾疑難，強化軍民關係。

行政院 陳抗

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