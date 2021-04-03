國防部罕見表態！澄清稿意外曝歐洲也助台潛艦國造

（德國之聲中文網）台灣多年來一直努力改組其潛艦部隊，其中一些潛艦甚至可以追溯到第二次世界大戰，這令其潛艦軍力不敵擁有能夠發射核武器艦船的中國潛艇艦隊。

2018年，美國政府為美國製造商加入台灣潛艦國造計劃開了綠燈，這一舉動被廣泛認為有助於台灣獲得關鍵零組件。但目前尚不清楚哪些美國公司參與了該計劃。

台灣國防部周五（4月2日）發表聲明，否認美國期刊《國家利益》(The National Interest）的一篇報導內容。該報導引述2019年台灣媒體的新聞稱朝鮮幫助台灣製造潛艦。台灣國防部發言人臉書專頁指出：“針對媒體報導‘北韓轉移潛艦技術與相關裝備’協助台灣潛艦國造乙情，海軍司令部今（2）日表示，報導內容子虛烏有，確認是假訊息。”

該聲明澄清表示：“我潛艦發展籌獲從過去、現在均不曾、未來也不會與北韓有任何接觸，均由歐美重要國家提供協助。”

罕見表態

台灣由此罕見地承認了其潛艦國造不僅得到美國的技術幫助，也得到歐洲國家的協助，但該聲明並未說明詳情。

路透社報導稱，歐洲國家因為擔心激怒中國，通常對允許向台灣出售武器持謹慎態度。不過，2018年，台灣曾表示正在與一家總部在英屬直布羅陀的公司討論其潛艦國造的計劃。

台灣目前擁有四艘現役潛艇，其中兩艘於1980年代在荷蘭建造，不過荷蘭之後拒絕向台灣出售更多潛艇。路透社指出，法國也曾向台灣出售護衛艦和戰鬥機。台灣去年曾表示，正在尋求從法國購買設備，對艦船的導彈干擾系統進行升級。

台灣政府支持的台船（CSBS）去年開始自主製造八艘新潛艦，計劃將於2025年交付其中的第一艘。台灣國防部長上個月表示，美國已經批准向台灣出口敏感技術用於潛艦國造計劃。中國外交部發言人趙立堅就此回應：“我們敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重和妥善處理涉台問題。”

安靜/任琛 （路透社等）

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