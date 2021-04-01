轉戰公職 前國防部常次陳曉明接任退輔會副主委

行政院今（1）日宣布，國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員，由前國防部常務次長陳曉明接任。

陳曉明經歷完整、表現優異，在軍中備受上級信任，惜與上將職務擦身而過後退役。原退輔會副主委周皓瑜轉任欣桃天然氣公司董事長，由陳曉明接任遺缺。至於陳曉明所負責業務，將待就任後再行協調。

陳曉明是陸軍官校72年班、國防大學陸軍學院83年班、國防大學戰爭學院92年班畢業，原任國家中山科學研究院董事會諮詢委員會諮詢委員，歷任國防部常務次長、國防部參謀本部副參謀總長、國防部政務辦公室主任、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部參謀本部訓練參謀次長室次長、陸軍馬祖防衛指揮部指揮官、陸軍司令部戰備訓練處處長等職。

行政院發言人羅秉成指出，陳曉明學、經歷十分完整，期許其豐富的職務經驗與專業軍事素養，在既有的良好基礎上，推動該會相關工作。