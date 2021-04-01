快訊

轉戰能源產業離開政壇？蔡沁瑜：做好眼前、未來不設限

轉戰公職 前國防部常次陳曉明接任退輔會副主委

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陳曉明（右）軍中經歷完整、表現優異，備受上級信任，惜與上將職務擦身而過後退役。圖/軍聞社
陳曉明（右）軍中經歷完整、表現優異，備受上級信任，惜與上將職務擦身而過後退役。圖/軍聞社

行政院今（1）日宣布，國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員，由前國防部常務次長陳曉明接任。

陳曉明經歷完整、表現優異，在軍中備受上級信任，惜與上將職務擦身而過後退役。原退輔會副主委周皓瑜轉任欣桃天然氣公司董事長，由陳曉明接任遺缺。至於陳曉明所負責業務，將待就任後再行協調。

陳曉明是陸軍官校72年班、國防大學陸軍學院83年班、國防大學戰爭學院92年班畢業，原任國家中山科學研究院董事會諮詢委員會諮詢委員，歷任國防部常務次長、國防部參謀本部副參謀總長、國防部政務辦公室主任、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部參謀本部訓練參謀次長室次長、陸軍馬祖防衛指揮部指揮官、陸軍司令部戰備訓練處處長等職。

行政院發言人羅秉成指出，陳曉明學、經歷十分完整，期許其豐富的職務經驗與專業軍事素養，在既有的良好基礎上，推動該會相關工作。

國防部 陸軍 行政院

延伸閱讀

行政院宣布 陳曉明接任退輔會副主委

訓練次長張捷轉任國防大學副校長 任現職僅兩個月

綠委籲施打疫苗 對國軍尊重官兵意志稱：有這種自由喔

國防部：美中爭霸加劇台海軍事衝突風險

相關新聞

轉戰公職 前國防部常次陳曉明接任退輔會副主委

行政院今（1）日宣布，國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員，由前國防部常務次長陳曉明接任。

訓練次長張捷轉任國防大學副校長 任現職僅兩個月

為私菸案引咎離任前總統府侍衛長張捷去年轉任國防部參事後，二月接任參謀本部訓練次長，但昨日國防部長邱國正召見他後，發布轉任...

台美簽署海巡合作備忘錄 內容連國會也無法審視

台美簽署台美海巡合作備忘錄，政壇至今無人見過雙方簽訂內容。國民黨立委陳以信上午在立法院追問國安局長陳明通在備忘錄簽署前後...

軍方有哪些線索能找失蹤F-5戰機 具體事故原因為何恐成謎？

空軍兩架F-5E戰機失事至今已進入第十一天，二號機（機號5287）的羅尚樺中尉當天被尋獲不治身亡，四號機（機號5286）的潘穎諄上尉至今尚未尋獲。不僅人沒有消息，兩架F-5E戰鬥機也只找到少數碎片。若以現在態勢看來，事故具體原因恐怕永遠會是個謎。

美日將在釣魚台軍演 國防部出聲這樣講讓人好失望

美日宣稱將在釣魚台海域舉行軍事操演，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，釣魚台是我國固有領土，絕不會因任何單方面行動來改...

殉職飛官羅尚樺10日告別式 軍方：規模參照朱冠甍

空軍台東志航空軍基地2架F-5E戰機上月22日執行訓練時發生事故，造成飛官中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失聯，軍方預計10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。