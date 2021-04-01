訓練次長張捷轉任國防大學副校長 任現職僅兩個月

為私菸案引咎離任前總統府侍衛長張捷去年轉任國防部參事後，二月接任參謀本部訓練次長，但昨日國防部長邱國正召見他後，發布轉任國防大學副校長，接任現職僅兩個月。遺缺將由陸軍戰訓處長李天龍接任。

陸官75年班的張捷於106年12月接任總統府侍衛長，次年元旦晉任中將。但因部屬捲入私菸案，因此引咎離任，先調任為陸軍司令部委員，去年轉任國防部參事。他二月發布接任參謀本部訓練次長，雖然是接下前次長、現任十軍團指揮官李兆明職務，但以軍中人事慣例來說，被認為回到發展主流。

尤其現任國防部長邱國正擔任陸軍六軍團司令時，張捷是作戰處長；邱國正擔任國防大學校長時，張捷是教育長。兩人共事經驗豐富。張捷此次轉任，研判背後應有其他任用。