台美簽署海巡合作備忘錄 內容連國會也無法審視

台美簽署台美海巡合作備忘錄，政壇至今無人見過雙方簽訂內容。國民黨立委陳以信上午在立法院追問國安局長陳明通在備忘錄簽署前後是否曾審視過內容。陳明通表示，這項備忘錄非關國安局業務，他沒有看過。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」。

陳以信質詢時表示，日前他收到外交部兩份公文，其中一份是機密性質的台灣與厄瓜多簽署洗錢防制備忘錄；另件則為外交部公文，內容表示台美簽署海巡合作備忘錄內容不對外公開。他質疑，明明都是了解備忘錄，一份雖是密件，但按國會程序送來，交立委審視；但另一份卻不公開。他詢問國安局長有看過這份備忘錄嗎？

陳明通表示，他是情蒐與情研單位，這不是他的業務，而簽約他知道，但他沒看過內容。

陳以信表示，這相當離譜，簽約出去前出去後國安會與國安局都要審視，再呈總統。其中內容並非僅有海巡部分，要注意的是對兩岸關係有無影響。「若其中提及美國海巡艦艇可泊靠台灣港口，對兩岸會不會有衝擊？」

陳明通表示，相信相關部會簽約前一定有評估。但國安局是負責蒐集危害國家安全情資，這份公文書不算情資。

陳以信在會中同時提醒海岸巡防署與國防部，太平島是島不是礁，南海仲裁否定太平島是島的立場，政府到目前為止都不能接受，這點我方不能尊重美方在國際法上認定的空間。