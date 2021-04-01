綠委籲施打疫苗 對國軍尊重官兵意志稱：有這種自由喔

民進黨立委江永昌上午在立法院質詢國防部，詢問官兵施打AZ疫苗政策，國防部副部長張哲平表示，國防部不強制規範官兵一定要施打，「這方面國軍與社會老百姓一樣，都尊重官兵個人意志」。立委表示，國軍作戰「還有這自由喔？」張哲平則說，首長會帶頭示範，激勵官兵施打。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」。江永昌質詢表示，國軍今年編列預算執行赴美出席台美國防工業會議，另有「華美共同評估合作案」，「美方來的人、（國防部）去接待他的人，不強迫施打？」

張哲平表示，不強制規範一定要。國防部戰規司長李世民表示，國防部不強迫官兵施打疫苗，但要出國開會，或接待國外來賓者，以施打疫苗者為優先。選員時就會以打過疫苗為優先。

對此，江永昌則表示，「那這樣我就知道，我想去就要打疫苗，不想去就不要打；那國軍作戰還可以有這種，我考量我要不要去、要不要接待，再來想說要不要打疫苗來作為選擇要不要去接待或選擇被派遣，還有這種自由喔？」

張哲平回應，這方面國軍與社會老百姓一樣，都尊重官兵個人意志。

江永昌追問張哲平，台灣第一線醫護人員願施打疫苗，台灣人民是感謝的，他覺得國軍是捍衛國家的部隊，若要說與一般民眾一樣，要想清楚、說清楚。

張哲平則說，疫苗實際上目前還沒接種。而屆時國防首長會優先帶頭示範，激勵官兵施打。