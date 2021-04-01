國防部：美中爭霸加劇台海軍事衝突風險

國防部上午表示，美中爭霸台灣首當其衝為競逐熱點，台海衝突風險升高，也加劇台海軍事衝突風險。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」，並備質詢。

國防部在書面報告中表示，共軍多型機種執行遠海長航訓練，侵擾我西南防空識別區已呈「常態化」趨勢。而去年美國務院次卿克拉奇、衛生部長阿札爾訪台，及今年簽署海巡備忘錄均引發中共抗議並大幅增加戰機架次騷擾我西南防空識別區。今年1月及2月則各有2艘美國海軍柏克級驅逐艦通過台灣海峽。

國防部認為，美中爭霸台灣首當其衝為競逐熱點，兩強戰略競爭升級，藉頻繁軍事行動展現捍衛利益的決心。美國多次派電偵機至大陸沿海抵近偵察，並持續以軍艦穿越台海方式嚇阻中共冒進 ；中共則透過戰機常態化騷擾我西南空域；企圖藉由軍事行動宣示捍衛主權決心，台海持續不穩定情勢，台海衝突風險升高，也加劇台海軍事衝突風險。

國防部表示，強化對中共灰色地帶威脅反制。110年「四年期國防總檢討」已將認知戰、資訊戰及機艦侵擾列為中共對我新型態「灰色地帶威脅」，於正規作戰前動搖民心士氣，企圖達成消耗國軍戰備及影響國安之目的，國軍將靈活處置，強化應變機制，以降低中共灰帶威脅的衝擊。

國防部表示，國軍將提升不對稱戰力，建立嚇阻能量。中共藉由軍事改革、持續軍事現代化進程，惟各軍種武器系統整合性仍待提升。我將厚植不對稱戰力， 以「小型、大量 、機動、難以反制 」為原則， 發展遠距精準打擊系統，強化通資電作戰能力，對敵重要軍事目標實施破壞及打擊，建立重層嚇阻能量。

國防部表示，將拓展友盟合作嚇阻中共冒進。美國以多邊方式持續推動自由開放的印太戰略，重建與夥伴國家關係；我國將與理念相近國家加強安全對話與軍事合作，緊密應對威脅挑戰，使中共無法承受犯臺代價，結合友盟以一致性行動遏止中共的軍事冒進。