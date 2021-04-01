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國軍現役最高齡55歲兩棲蛙人　體能少年仔蛙兵都嘆不如

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（右），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（右），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影

空軍2架F-5E戰機在屏東牡丹外海空域擦撞墜機，搜尋失蹤上尉飛官潘穎諄進入第11天，海軍陸戰隊是這次搜救主體，連續7天由精銳的兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，這批蛙人中最受人注目的，是55歲的士官長何朝明，也是國軍現役最高齡的兩棲蛙人；小他20歲的中隊長李浩愷說，何堪稱「師祖級」的兩棲蛙人，不管是戰技或體能，隊上少年仔全都折服。

何朝明是金門人，15歲進士官學校，18歲到海軍服役，22歲通過嚴苛的海陸兩棲偵搜大隊偵搜專長班訓，在偵搜大隊服役33年，潛過的氣瓶難以計數，前年還以53歲的高齡報名挑戰海陸兩棲偵搜大隊爆破中隊103期訓練，創下年齡最大學員紀錄，經過15周的嚴格訓練，全班自願報名的29人，僅剩12人迎接綜合驗收訓練，也一路留到最後成為「三棲」蛙人。

「蛙人是看戰技和體力，不是看年齡！」一般人對現役蛙人的印象是年少精壯，何朝明笑說，隊上的少年仔蛙兵，年紀都可以當他的孩子，因長年保持長跑和重量訓練習慣，「年輕人體能要贏我，還有得拚哦！」前年挑戰爆破訓練和年輕人一起受訓，最後通過驗收訓，感覺體力不是大問題， 也是自我挑戰。

「隊有一老，如有一寶！」35歲的中隊長李浩愷說，何朝明不管是3000公尺跑步、伏地挺身、仰臥起坐的年度基本體能測驗，都維持滿分的高標準，3000公尺武裝跑步有13分多的實力，多數年輕隊員都輸他；何朝明待年輕隊員如兄長，精熟的戰技成為隊上的「當然教官」，也是隊中的精神支柱，這次出動橡皮艇執行營救失蹤飛官的水下搜索任務，何朝明不僅是指導員，還親自下海搜尋。

九二一大地震、莫拉颱風災等重大天災，何朝明都曾參與救災，這次奉命執行營救失蹤飛官的水下搜索任務，他心情沉重，「國軍弟兄演習失事，一定要找到人，給家屬一個交代」；國軍一等士官長屆齡退休是58歲，何朝明說，還可以再服役3年，將國軍現役兩棲蛙人的年齡紀錄再推高。

海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（中），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（中），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（左），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊執行礁盤區水下搜索，最受人注目的，是55歲的一等士官長何朝明（左），堪稱「師祖級」的他，也是國軍最年長的現役蛙人。記者潘欣中／攝影

國軍 失蹤

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