跳傘張傘不全！航特部學員緊急處置拉開副傘 平安著陸

陸軍航空特戰指揮部所屬空降訓練中心今上午實施基本跳傘訓練，莊姓士兵學員空跳出機後，因主傘張傘不全，莊姓士兵依緊急處置程序，拉開副傘平安著陸。航特部指出，本部已暫停所有空跳訓練，調查原因並全面檢整傘具。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任王俊傑少將說，今上午9點47分，19歲莊姓士兵實施跳傘訓練，莊空跳出機後，因主傘張傘不全，莊姓學員依緊急處置程序，拉開副傘平安著陸。跳傘基本訓練需5次跳傘，才能拿到合格結訓證書，今天是莊姓士兵第3次跳傘。

王俊傑說，今天天氣良好，符合跳傘標準，執行基本跳傘訓練高度1250英呎。航特部指出，本部已暫停所有空跳訓練，調查原因並全面檢整傘具，本案因學員地面訓練課程扎實，處置得宜，確保人員安全，將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。