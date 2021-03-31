國防部：節餘款增購增程愛三可望於民國115年完成部署

我國對美軍購的愛國者三型飛彈，已在民國106年全數交運並部署完成，國防部一百一十年預算案披露，全案將以「補充原彈藥採購不足數」為由，在全案額度內增加支出兩百億餘元預算，計劃對美增購愛國者3型飛彈，全案並執行展延至一百一十六年。國防部向立法院表示，對美軍購愛國者三型增程型飛彈（MSE），規劃在114年、115年分批完成交運及部署作業。

朝野立委質疑，110 年度國防部空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「愛二性能提升及採購愛三」預算編列 534 萬元。全案原定金額 1,791 億 3,973 萬 7 千元，執行期程 96 至 110年，全案執行應於 110 年結案並展開與美帳務之重新計算並進行結算，但國防部卻在採購品項數量不明，美國亦尚未同意供售的情況下，自行修改計畫展延預算執行期限，擬將尚未編列預算之餘款 200 億餘元挪為他用，是否合法不無疑義。因此凍結 100 萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部向立法院提出的報告表示，此案是依防衛北丶中丶南作戰需求，先前囿於國防經費限制，於作需文件中說明先期籌獲部分飛彈，以滿足基本戰備需求，後續則是會持續採購來補足，因此依2020年7月22日核定的整體獲得規劃書修訂案，將全案期程由原訂2021年完成，展延到2027年。

我國向美採購愛國者三型飛彈計畫，已在2017年全數交運完成，尚有約200億元結餘款，為強化台灣整體防衛能量，台美雙方在2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議，經雙方研討後，空軍依美軍報價資料及結清的全案可用裕度，補充採購原作需文件核定所需的飛彈數量（非備份件），增購愛國者三型增程型MSE飛彈，並預劃於2025年丶2026年分批完成交運及部署作業。

｜

愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），傳較國軍現役射程更遠，但MSE體積較現役愛三更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；MSE則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三MSE飛彈。