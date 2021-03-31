快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：節餘款增購增程愛三可望於民國115年完成部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影

我國對美軍購的愛國者三型飛彈，已在民國106年全數交運並部署完成，國防部一百一十年預算案披露，全案將以「補充原彈藥採購不足數」為由，在全案額度內增加支出兩百億餘元預算，計劃對美增購愛國者3型飛彈，全案並執行展延至一百一十六年。國防部向立法院表示，對美軍購愛國者三型增程型飛彈（MSE），規劃在114年、115年分批完成交運及部署作業。

朝野立委質疑，110 年度國防部空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「愛二性能提升及採購愛三」預算編列 534 萬元。全案原定金額 1,791 億 3,973 萬 7 千元，執行期程 96 至 110年，全案執行應於 110 年結案並展開與美帳務之重新計算並進行結算，但國防部卻在採購品項數量不明，美國亦尚未同意供售的情況下，自行修改計畫展延預算執行期限，擬將尚未編列預算之餘款 200 億餘元挪為他用，是否合法不無疑義。因此凍結 100 萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部向立法院提出的報告表示，此案是依防衛北丶中丶南作戰需求，先前囿於國防經費限制，於作需文件中說明先期籌獲部分飛彈，以滿足基本戰備需求，後續則是會持續採購來補足，因此依2020年7月22日核定的整體獲得規劃書修訂案，將全案期程由原訂2021年完成，展延到2027年。

我國向美採購愛國者三型飛彈計畫，已在2017年全數交運完成，尚有約200億元結餘款，為強化台灣整體防衛能量，台美雙方在2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議，經雙方研討後，空軍依美軍報價資料及結清的全案可用裕度，補充採購原作需文件核定所需的飛彈數量（非備份件），增購愛國者三型增程型MSE飛彈，並預劃於2025年丶2026年分批完成交運及部署作業。

愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），傳較國軍現役射程更遠，但MSE體積較現役愛三更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；MSE則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三MSE飛彈。

飛彈 國防部 美軍

延伸閱讀

監院糾正愛三重鑑測案 後次室涉疏失 國防部：敬表尊重

幼童滑步車克難無安全場地 中市府:南區用地取得就動工

共機一周內兩度擾台 美國防部重申：協助台灣自我防衛

共機在我東部雙向對飛 國防部：列敵可能方案

相關新聞

國防部：節餘款增購增程愛三可望於民國115年完成部署

我國對美軍購的愛國者三型飛彈，已在民國106年全數交運並部署完成，國防部一百一十年預算案披露，全案將以「補充原彈藥採購不...

航特部傘兵學員張傘不全以副傘安全著陸 空跳訓練暫停

陸軍航空特戰指揮部今天表示，所屬空降訓練中心莊姓士兵學員，於今（31）日上午在屏東潮洲實施基本傘跳傘訓練，空跳出機後，因...

監院糾正愛三重鑑測案 後次室涉疏失 國防部：敬表尊重

預算額度高達6.09億美元的空軍愛國者三型重鑑案，發生未遵守計畫簽核程序，未經國防部核定前，就逕自函請駐美軍事代表團洽美...

罷免危機 陳柏惟：若我還不夠好 請找1天有48小時的人

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機。陳柏惟今天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能...

愛三重鑑案凸顯軍購案法令不完備 監院糾正國防部

監察委員王美玉、王麗珍今天表示，有關空軍防空暨飛彈指揮部為辦理愛國者三型飛彈重鑑測新增工作計畫需求，未遵守計畫簽核程序，...

國安局新狙擊槍模組完成測試 採購五千發狙擊彈護層峰

國安局特勤中心「反狙擊小組」採購改款的M24狙擊槍，搭配新輸入的模組化槍托系統執勤。特勤中心特別為新槍種採購5000顆子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。