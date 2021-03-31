監院糾正愛三重鑑測案 後次室涉疏失 國防部：敬表尊重

預算額度高達6.09億美元的空軍愛國者三型重鑑案，發生未遵守計畫簽核程序，未經國防部核定前，就逕自函請駐美軍事代表團洽美方申請發價書(LOA)執行，監察院上午對此發布糾正案，認為國防部後勤次長室未視需要修頒相關規定，也須為疏失擔負責任。國防部上午表示，針對監察院糾正，國防部敬表尊重，已針對缺失翔實檢討。

此案當時由空軍司令部承擔疏失責任，認為肇因是空軍防空飛彈指揮部違反「國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫」規定，未經空軍司令部、國防部核定，卻「經過內部文書上所有作業程序」，直接發文給駐美軍事代表團，違規啟動此案。空軍檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維等將領，依疏失懲處。

但監委認為，空軍警覺心不足，縱有違失，但國防部四年前（106年）就停止適用「國軍對美軍購案管制作業規定」，造成作業維持類軍購案發價書需求信函遞交管制作業空窗期，國防部後次室未視需要修頒業管規定，也有責任。

監委調查發現，「國軍對美軍購案管制作業規定」自106年1月26日起停止適用後，國防部後次室未視需要修頒業管規定，反於事後辯稱防空部遞交發價書需求信函之前，未依「作業維持費編列作業綱要計畫」，提早將愛三重鑑案列入五年施政計畫，以簽奉權責長官核准，但當時適值發價書需求信函遞交作業管制的空窗期，且軍購案報價(修訂)資料的獲得時間，非防空部可完全掌握，其次國防部對愛三重鑑案是否納入新增計畫過程反覆，後次室所辯「空軍該次愛三重鑑案並未依作業維持費編列綱要計畫呈報新增工作計畫，並奉權責長官核定」云云，核屬卸責之詞，尚非可採。

國防部上午表示，針對監察院糾正，國防部敬表尊重，已針對缺失翔實檢討。