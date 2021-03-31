罷免危機 陳柏惟：若我還不夠好 請找1天有48小時的人

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機。陳柏惟今天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委），「我會盡力，沒有後悔，這樣子就好」。

陳柏惟今天出席台灣基進舉行的「中國節目鑽漏洞，正視台灣影視危機」記者會，會後受訪時表示，「刪Q總部」質疑自己關注中國議題勝過關心地方，但並認為自己的基礎工作做得比其他人還要差，且身為外交及國防委員會立委，保護台灣、守護國防安全是責任所在。

陳柏惟指出，例如缺水議題，明天將聯合其他縣市議員，舉行關於中部地區供水的記者會，近期也已汰換選區內5處的自來水管，並積極與台中火力發電廠協商，提供場地給水利署做海水淡化設備。陳說，民眾會有智慧判斷惡意抹黑和真的有在做事情，自己也不能阻止別人說什麼，但是就盡量做。