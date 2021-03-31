快訊

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

論文門／蔡英文博士論文是真是假？彭文正這個訴訟還沒輸！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷免危機 陳柏惟：若我還不夠好 請找1天有48小時的人

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。記者莊昭文／攝影
台灣基進立委陳柏惟。記者莊昭文／攝影

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機。陳柏惟今天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委），「我會盡力，沒有後悔，這樣子就好」。

陳柏惟今天出席台灣基進舉行的「中國節目鑽漏洞，正視台灣影視危機」記者會，會後受訪時表示，「刪Q總部」質疑自己關注中國議題勝過關心地方，但並認為自己的基礎工作做得比其他人還要差，且身為外交及國防委員會立委，保護台灣、守護國防安全是責任所在。

陳柏惟指出，例如缺水議題，明天將聯合其他縣市議員，舉行關於中部地區供水的記者會，近期也已汰換選區內5處的自來水管，並積極與台中火力發電廠協商，提供場地給水利署做海水淡化設備。陳說，民眾會有智慧判斷惡意抹黑和真的有在做事情，自己也不能阻止別人說什麼，但是就盡量做。

陳柏惟 台灣基進 記者會

延伸閱讀

影／若被罷免 3Q哥：找每天有48小時的人來當

TVBS民調：陳柏惟罷免案在過關邊緣 21%選民意向成關鍵

「守下陳柏惟就是守下台灣」 基進成立挺Q護台小組

綠營誰選台中市長？蔡其昌：陳柏惟是基進黨不然也合適

相關新聞

監院糾正愛三重鑑測案 後次室涉疏失 國防部：敬表尊重

預算額度高達6.09億美元的空軍愛國者三型重鑑案，發生未遵守計畫簽核程序，未經國防部核定前，就逕自函請駐美軍事代表團洽美...

罷免危機 陳柏惟：若我還不夠好 請找1天有48小時的人

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機。陳柏惟今天表示，自己每天的行程都非常滿，也相當關心國防、地方議題，如果這樣還不夠好，可能...

愛三重鑑案凸顯軍購案法令不完備 監院糾正國防部

監察委員王美玉、王麗珍今天表示，有關空軍防空暨飛彈指揮部為辦理愛國者三型飛彈重鑑測新增工作計畫需求，未遵守計畫簽核程序，...

國安局新狙擊槍模組完成測試 採購五千發狙擊彈護層峰

國安局特勤中心「反狙擊小組」採購改款的M24狙擊槍，搭配新輸入的模組化槍托系統執勤。特勤中心特別為新槍種採購5000顆子...

密錄器不夠用 國安特勤採購高解析攝錄影機「拍全場」

因應民眾陳抗等特勤維安需求，國安局特勤中心將斥資近百萬元採購高解析度的攝、錄影裝備，未來在層峰蒞臨場所進行大角度的全場蒐...

國安局忠誠儀測室有四部冷氣直吹 「儀測員」送美受訓

面對中共滲透，國軍與國安人員反情報措施益形重要，每年對外勤人員的「忠誠儀測」（測謊），也成為首要業務。軍方資訊指出，國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。