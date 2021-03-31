工兵機動式淨水裝備台中開動 每日供六萬加侖淨水

國防部配合經濟部需求完成淨、運水裝備整備，陸軍第52工兵群昨日於台中港科技產業園區完成機動式淨水裝備部署，支援園區汙水處理廠放流水再淨化。工兵今天開動系統，每日最大可產出6萬加侖水量，提供園區附近的產業就近取用，降低自來水使用。

軍聞社報導，機動式淨水裝備由淨水系統貨櫃及20噸機動配水設備所組成，可過濾海水、淡水及地下水，充分發揮淨化水質功能。

淨水流程則利用抽水馬達，將水抽取進淨水系統貨櫃，由電腦控制各項參數，判斷水質水源狀況，經由RO逆滲透法過濾原水，每小時可淨化淡水達3千加侖，每日作業時間最長20小時，每日最大可供水達6萬加侖。

陸軍第52工兵群平日均會至各地，進行給水站開設移地訓練，除實地熟稔淨水裝備取水淨化作業外，也以日後「穩定供水」、「備援供水」為目標。